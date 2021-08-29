Остеопат назвал лучшие места для школьников в учебном классе

Москва, 29 августа. Правильно занятое место в учебном классе влияет на здоровье спины и осанку школьника, сообщил врач-остеопат Владимир Животов.

Вопрос, который касается места, где будет сидеть ребенок во время уроков, необходимо решать со всей серьезностью. По возможности его стоит обсудить с классным руководителем, отметил Животов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Вы можете попросить, чтобы ребенка посадили не слева или справа от доски, а посерединочке, чтобы он ни налево, ни направо не заваливался. Чем ближе к доске, тем лучше, чтобы лучше воспринимать учителя», — рассказал медик.

Школьники также нуждаются в физической нагрузке. Поддержать мышцы спины в тонусе, а также избежать различных заболеваний позвоночника, поможет ежедневная зарядка, заключил остеопат.

Ранее стало известно, что власти Москвы планируют провести новый учебный год в очном формате. В городе также продолжается прививочная кампания от коронавируса. Вакцинацию уже прошли 80% учителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.