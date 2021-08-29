Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 11:47
11:38
Происшествия
Самолет приземлился в Якутске с двумя пробоинами в фюзеляже
11:38
Общество
Чемпион мира по греко-римской борьбе Адлан Амриев посетил администрацию Уфы
11:37
Общество
Живых украинок уложили в гробы ради рекламы дизайнерской одежды для покойниц
11:37
Спорт
Россиянка Вера Муратова стала обладательницей бронзы в пауэрлифтинге на Паралимпиаде
11:31
Политика
Решение СНБО Украины о нейтрализации угроз в энергетике вступило в силу
11:28
Общество
Москвичей предупредили об ограничении движения в районе Зюзино из-за строительства БКЛ
11:27
Экономика
Центробанк Афганистана установил лимит на снятие средств с личных счетов
11:25
Политика
Политик Моултон обвинил США в хаосе на территории Кабула
11:18
Шоу-бизнес
Сарик Андреасян пригрозил исками за шутки о его творчестве
11:16
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по сестрам у клуба в Выборге
Все новости

Муж Анастасии Макеевой пообещал опубликовать правду о своей бывшей жене

  /   Обновлено: 29 августа 2021 10:48
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Макеевой пообещал опубликовать правду о своей бывшей жене
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 29 августа. Супруг актрисы и певицы Анастасии Макеевой, бизнесмен Роман Мальков заверил, что в скором времени опубликует некие сведения о своей бывшей жене, художнице Светлане Мальковой.

Конфликт между Мальковым и его экс-супругой проходит в публичном поле. Бывшие муж и жена выкладывали различные данные друг о друге в соцсетях, из-за чего супруг Макеевой даже лишился страницы в Instagram. Предприниматель зарегистрировал новый аккаунт, но и его, по словам Малькова, уже пытаются «снести».

«Неужели вы думаете, что если вы снесете все аккаунты, я приду в телек и буду жаловаться?» — написал бизнесмен в новом посте.

Муж актрисы пообещал обнародовать на странице правду о своей бывшей жене. Как утверждает Мальков, эти сведения откроют глаза и полностью изменят ход событий, а также приземлят его экс-супругу. Бизнесмен назвал Светлану Малькову, живущую в Словении, «любительницей врать и ездить в Россию, косить бабло и собирать дань с малоимущих».

«Очень скоро я выложу такое… Хотя я человек терпеливый и реально старающийся сделать так, чтоб все было по-человечески, а не через телек, как некоторые», — подытожил супруг певицы.

Бывшая жена Малькова воспитывает троих детей после развода с ним. У экс-супругов есть и четвертый ребенок, который переехал в Москву к отцу. Художница утверждает, что бывший муж задолжал ей около 300 тысяч рублей по алиментам и отказывается подпускать Макееву к детям.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Муж Анастасии Макеевой пообещал опубликовать правду о своей бывшей жене
знаменитости макеева мальков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru