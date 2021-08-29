Муж Анастасии Макеевой пообещал опубликовать правду о своей бывшей жене

Москва, 29 августа. Супруг актрисы и певицы Анастасии Макеевой, бизнесмен Роман Мальков заверил, что в скором времени опубликует некие сведения о своей бывшей жене, художнице Светлане Мальковой.

Конфликт между Мальковым и его экс-супругой проходит в публичном поле. Бывшие муж и жена выкладывали различные данные друг о друге в соцсетях, из-за чего супруг Макеевой даже лишился страницы в Instagram. Предприниматель зарегистрировал новый аккаунт, но и его, по словам Малькова, уже пытаются «снести».

«Неужели вы думаете, что если вы снесете все аккаунты, я приду в телек и буду жаловаться?» — написал бизнесмен в новом посте.

Муж актрисы пообещал обнародовать на странице правду о своей бывшей жене. Как утверждает Мальков, эти сведения откроют глаза и полностью изменят ход событий, а также приземлят его экс-супругу. Бизнесмен назвал Светлану Малькову, живущую в Словении, «любительницей врать и ездить в Россию, косить бабло и собирать дань с малоимущих».

«Очень скоро я выложу такое… Хотя я человек терпеливый и реально старающийся сделать так, чтоб все было по-человечески, а не через телек, как некоторые», — подытожил супруг певицы.

Бывшая жена Малькова воспитывает троих детей после развода с ним. У экс-супругов есть и четвертый ребенок, который переехал в Москву к отцу. Художница утверждает, что бывший муж задолжал ей около 300 тысяч рублей по алиментам и отказывается подпускать Макееву к детям.