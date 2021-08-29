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Путин одобрил: в Саратовской области снесут 773 аварийных дома

  /   Обновлено: 29 августа 2021 11:29
Общество
Путин одобрил: в Саратовской области снесут 773 аварийных дома
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Саратов, 28 августа. Президент России Владимир Путин одобрил включение Саратовской области в список девяти регионов, где будут реализовывать новую программу по сносу ветхого и аварийного жилья. В регионе под программу попадают 773 дома, отнесенных к данным категориям. 

В следующем году на реализацию программы будет выделено 45 миллиардов рублей. Всего планируется переселить более 21 тысячи человек. 

«Конечно, хотелось бы попасть под данную программу. Мы уже не верим местным властям, возможно, на федеральном уровне что-то могут изменить. Мы устали жить в аварийном доме, где течет крыша, где нет банальных удобств. Если бы нам его отремонтировали, мы бы тоже согласились. Но никто не предлагает ремонт», — рассказала корреспонденту ФАН жительница одного из аварийных домов в Балаково Гульназ И. 

Ранее вандалы сломали памятник «Позвоните маме» в Саратове. Полиция уже разыскивает злоумышленников. 

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