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Прекрасная инициатива: в ЗакСе Петербурга поддержали идею Беглова по выплатам долгожителям
Экономика
Прекрасная инициатива: в ЗакСе Петербурга поддержали идею Беглова по выплатам долгожителям
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой выплачивать долгожителям Северной столицы новые пособия, которые приурочат к юбилейным датам. Жители города, которым исполнится 90 лет, смогут получить 15 тыс. рублей, пенсионеры в возрасте 95 лет претендуют на 20 тыс. рублей, а перешагнувшие планку в 100 лет будут поддержаны 25 тыс. рублей.

Губернатор подчеркнул, что на долю этих людей пришлось множество трудностей, в том числе военное и послевоенное время. Теперь их должно поддерживать государство.

В беседе с ФАН политики, депутаты и общественные деятели прокомментировали предложение Беглова и выразили свое мнение по поводу выплат долгожителям Петербурга.

Это наша святая обязанность

Прекрасная инициатива: В ЗакСе Петербурга поддержали идею Беглова по выплатам долгожителям
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин считает абсолютно правильной инициативу губернатора. По его словам, поддерживать старшее поколение, в особенности тех, кто прошел войну, — это святая обязанность властей города.

«Я считаю, что жителям нашего города будет очень приятно получить такие выплаты, мы обязаны заботиться о наших пенсионерах, ветеранах, детях войны. Тут вопрос даже не обсуждается. Александр Беглов, в принципе, задал хорошую планку на социальную поддержку населения, он действительно заботится о жителях города.

Выделять деньги из городского бюджета — тем более это хорошие суммы, — я считаю, что это достойная инициатива. Долгожителей у нас не так много, но они есть, и мы обязаны о них заботиться», — заявил Чебыкин.

Достойная старость

Прекрасная инициатива: В ЗакСе Петербурга поддержали идею Беглова по выплатам долгожителям
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Экс-депутат ЗакСа Петербурга, общественный деятель Елена Бабич в беседе с ФАН отметила, что очень грустно наблюдать, когда пожилые люди в нашей стране живут бедно, поэтому любая поддержка им очень важна.

«Инициатива хорошая, действительно, но плохо, что такой вопрос приходится поднимать. В нашей стране есть такое понятие, как период дожития, и это небольшой период жизни по сравнению с трудоспособным возрастом человека. Люди имеют право на достойную старость», — подчеркнула Бабич.

Правильная инициатива

Прекрасная инициатива: В ЗакСе Петербурга поддержали идею Беглова по выплатам долгожителям
vk.com  / Денис Четырбок

Денис Четырбок, депутат ЗакСа Петербурга, присоединился к коллегам, положительно оценив предложение Александра Беглова. Он добавил, что таких инициатив от государственных и местных органов власти должно быть больше.

«Вы знаете, это очень правильная инициатива. Я полностью поддерживаю решение Беглова. Помощь нашим долгожителям нельзя не оценить положительно», — отметил он.

Эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода убежден в том, что город также делает значительные успехи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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россия петербург выплаты долгожители беглов
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