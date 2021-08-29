Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon успешно стартовала с космодрома во Флориде

Вашингтон, 29 августа. Американский грузовой корабль Dragon доставит на Международную космическую станцию (МКС) полезную нагрузку весом около 2,2 тонны, сообщили в NASA.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома Канаверал в штате Флорида успешно осуществлен 29 августа в 10:15 по московскому времени, прямую трансляцию запуска ведет NASA.

Космический корабль Dragon доставит на МКС новое научное оборудование и материалы для экспериментов, а также свежие овощи и фрукты для космонавтов. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал огласить решение о дальнейшем участии РФ в проекте Международной космической станции.