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Московский «Спартак» объявил о подписании контракта с бельгийцем Кофрие

  /   Обновлено: 29 августа 2021 10:42
Спорт
Московский «Спартак» объявил о подписании контракта с бельгийцем Кофрие
twitter.com  /  ФК «Спартак-Москва»

Москва, 29 августа. Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие заключил контракт со «Спартаком».

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте сообщила о переходе центрального защитника Максимилиано Кофрие. С 24-летним футболистом был заключен долгосрочный контракт. Его детали не разглашались.

Кофрие, перешедший в «Спартак» из «Сент-Трюйдена», будет играть за московский клуб под третьим номером. В прошлом сезоне защитник принял участие в пяти матчах чемпионата Бельгии и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кофрие в 850 тысяч евро. На счету защитника один матч за молодежную сборную Бельгии.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении португальского форварда Криштиану Роналду. Нападающий выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год.

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