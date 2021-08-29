Дагестан, Камчатка и Калининградская область вызывают меньше всего нареканий у туристов

Москва, 29 августа. Аналитики узнали отношение российских туристов к регионам. Меньше всего нареканий у граждан возникло к Дагестану, Камчатке, Калининградской области и Ставрополью.

В опросе приняли участие россияне старше 18 лет, посетившие разнообразные курорты страны в последние три года, а также жители регионов, где туристы отдыхают чаще всего. Респондентов попросили перечислить вещи, которые их раздражают в том или ином субъекте РФ. Чаще всего вариант «ничего не раздражает» выбирали в Калининградской области (46%), Дагестане (43%), на Камчатке и в Ставропольском крае (по 42%), пишет РБК.

Россиянам ранее рассказали, в какие страны они могут поехать на отдых, привившись от коронавируса «Спутником V». Вакцинированные выходцы из РФ могут ездить на Кипр, в Египет, Черногорию, Грузию и другие государства. Ряд стран принимает россиян только при наличии отрицательного теста на коронавирус.