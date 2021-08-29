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В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела ВСУ
Армия
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела ВСУ
facebook.com  /  Генеральный штаб ВСУ

Луганск, 29 августа. Сотрудник Управления Народной милиции ЛНР получил смертельные ранения во время обстрела со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Золотое-5, его подробности сообщили официальные представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 22:37 28 августа зафиксирован огонь из стрелкового оружия с направления населенного пункта Орехово (находится под контролем ВСУ. — Прим. ред.) в направлении населенного пункта Золотое-5 (контролируется бойцами ЛНР — Прим. ред.) В результате данного обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР», — заявил представитель ЛНР в СЦКК.

Офицер представительства Луганской Народной Республики в СЦКК отметил, что гибель военнослужащего Народной милиции произошла от единственного обстрела ВСУ, зафиксированного 28 августа. Ранее стало известно, что оперативные сотрудники силовых структур ЛНР обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, принадлежащий украинским спецслужбам.

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ЛНР всу обстрелы
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