В США назвали российский БПЛА «Охотник» угрозой для уязвимой инфраструктуры НАТО

Вашингтон, 29 августа. Российский ударный беспилотник «Охотник» может стать настоящей угрозой для стран Североатлантического альянса, считают американские аналитики.

Тяжелый ударный БПЛА С-70 «Охотник» будет управляться посредством истребителя пятого поколения Су-57, отметил военный эксперт из США Марк Эпископос в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он сослался на источник в российском ОПК, который рассказал ТАСС, что количество беспилотников, действующих совместно с крылатой машиной, может достигать четырех единиц.

«Охотник» является беспилотным летательным аппаратом, выполненным по схеме «летающее крыло» и оснащенным технологией «стелс», объяснил аналитик. Он напомнил, что впервые видео испытательного полета образца совместно с Су-57 появилось в 2019 году. Максимальная скорость БПЛА достигает тысячи километров в час, а радиус действия — шести тысяч километров, уточнил автор материала. Будучи многоцелевым дроном, С-70 способен оказать поддержку истребителю, выполняя разведывательные функции благодаря огромному количеству датчиков и высокоскоростному каналу связи. Кроме того, образец может поднимать в воздух до двух тонн вооружения, ввиду чего четыре стелс-беспилотника, работающих сообща, могут стать настоящей угрозой для инфраструктуры Запада в тылу, которая будет уязвима для атак таких БПЛА, признал Эпископос. По его мнению, НАТО находится в большой опасности.

Global Look Press / Zhang Cheng/XinHua

Журналист привел слова летчика-испытателя Евгения Фролова, который рассказал, что в «Охотнике» применены те же системы на основе искусственного интеллекта, что и в истребителе Су-57. Он подчеркнул, что С-70 способен самостоятельно отслеживать вражеские объекты и наводить на них вооружение. Прототип беспилотника оснащен, в том числе и ручной системой управления, однако серийные образцы будут уже полностью автономными единицами, управляемыми ИИ. Резюмируя, автор статьи добавил, что «Охотник» не станет эксклюзивным компаньоном для Су-57, так как новейший российский десантный корабль «Иван Рогов» сможет нести до четырех таких БПЛА на борту.

Ранее российские специалисты в рамках прошедшего международного военно-технического форума «Армия-2021» представили новейший беспилотный летательный аппарат, предназначенный для гидрометеорологических задач. По словам разработчиков, новинка практически не нуждается в электроэнергии, за счет чего беспилотник может находиться в воздухе до шести месяцев.