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В США назвали российский БПЛА «Охотник» угрозой для уязвимой инфраструктуры НАТО

  /   Обновлено: 29 августа 2021 10:43
Армия
В США назвали российский БПЛА «Охотник» угрозой для уязвимой инфраструктуры НАТО
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Вашингтон, 29 августа. Российский ударный беспилотник «Охотник» может стать настоящей угрозой для стран Североатлантического альянса, считают американские аналитики.

Тяжелый ударный БПЛА С-70 «Охотник» будет управляться посредством истребителя пятого поколения Су-57, отметил военный эксперт из США Марк Эпископос в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он сослался на источник в российском ОПК, который рассказал ТАСС, что количество беспилотников, действующих совместно с крылатой машиной, может достигать четырех единиц.

«Охотник» является беспилотным летательным аппаратом, выполненным по схеме «летающее крыло» и оснащенным технологией «стелс», объяснил аналитик. Он напомнил, что впервые видео испытательного полета образца совместно с Су-57 появилось в 2019 году. Максимальная скорость БПЛА достигает тысячи километров в час, а радиус действия — шести тысяч километров, уточнил автор материала. Будучи многоцелевым дроном, С-70 способен оказать поддержку истребителю, выполняя разведывательные функции благодаря огромному количеству датчиков и высокоскоростному каналу связи. Кроме того, образец может поднимать в воздух до двух тонн вооружения, ввиду чего четыре стелс-беспилотника, работающих сообща, могут стать настоящей угрозой для инфраструктуры Запада в тылу, которая будет уязвима для атак таких БПЛА, признал Эпископос. По его мнению, НАТО находится в большой опасности.

В США назвали российский БПЛА «Охотник» угрозой для уязвимой инфраструктуры НАТО
Global Look Press  / Zhang Cheng/XinHua

Журналист привел слова летчика-испытателя Евгения Фролова, который рассказал, что в «Охотнике» применены те же системы на основе искусственного интеллекта, что и в истребителе Су-57. Он подчеркнул, что С-70 способен самостоятельно отслеживать вражеские объекты и наводить на них вооружение. Прототип беспилотника оснащен, в том числе и ручной системой управления, однако серийные образцы будут уже полностью автономными единицами, управляемыми ИИ. Резюмируя, автор статьи добавил, что «Охотник» не станет эксклюзивным компаньоном для Су-57, так как новейший российский десантный корабль «Иван Рогов» сможет нести до четырех таких БПЛА на борту.

Ранее российские специалисты в рамках прошедшего международного военно-технического форума «Армия-2021» представили новейший беспилотный летательный аппарат, предназначенный для гидрометеорологических задач. По словам разработчиков, новинка практически не нуждается в электроэнергии, за счет чего беспилотник может находиться в воздухе до шести месяцев.

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Все новости / Армия / В США назвали российский БПЛА «Охотник» угрозой для уязвимой инфраструктуры НАТО
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