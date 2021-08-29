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Посольство США предупредило американцев об угрозе в районе аэропорта Кабула

  /   Обновлено: 29 августа 2021 10:38
Происшествия
Посольство США предупредило американцев об угрозе в районе аэропорта Кабула
wikipedia.org  /  Carl Montgomery / CC BY 2.0

Кабул, 29 августа. Американское посольство в Афганистане призвало граждан Соединенных Штатов в кратчайшие сроки покинуть территорию кабульского аэропорта из-за наличия угрозы.

Угроза безопасности в аэропорту Кабула является корректной и заслуживающей доверия. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, обнародованном 28 августа.

Посольство США настаивает, чтобы находящиеся в окрестностях аэропорта американские граждане незамедлительно покинули район близ воздушной гавани, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота около автозаправочной станции «Панджер».

Ранее сообщалось, что последних оставшихся в аэропорту Кабула британских военных уже эвакуировали из Афганистана.

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