Посольство США предупредило американцев об угрозе в районе аэропорта Кабула

Кабул, 29 августа. Американское посольство в Афганистане призвало граждан Соединенных Штатов в кратчайшие сроки покинуть территорию кабульского аэропорта из-за наличия угрозы.

Угроза безопасности в аэропорту Кабула является корректной и заслуживающей доверия. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, обнародованном 28 августа.

Посольство США настаивает, чтобы находящиеся в окрестностях аэропорта американские граждане незамедлительно покинули район близ воздушной гавани, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота около автозаправочной станции «Панджер».

Ранее сообщалось, что последних оставшихся в аэропорту Кабула британских военных уже эвакуировали из Афганистана.