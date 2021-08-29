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Арзамасова поддержала Андреасяна после скандала с Кудрявцевой из-за шутки на «Новой волне»
Шоу-бизнес
Арзамасова поддержала Андреасяна после скандала с Кудрявцевой из-за шутки на «Новой волне»
Кадр из сериала «Осиное гнездо»  /  Prt Scr

Москва, 29 августа. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова приняла сторону режиссера Сарика Андреасяна в его публичном конфликте с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Скандал между знаменитостями возник из-за шутки, прозвучавшей со сцены конкурса «Новая волна» в Сочи. Кудрявцева, которая была ведущей фестиваля, высмеяла творчество режиссера.

«Они как фильмы Сарика Андреасяна — их много, но, как говорится, хорошего мало», — заявила теледива со сцены.

Это высказывание вызвало возмущение со стороны кинематографиста. Он опубликовал на своей странице в Instagram гневный пост, в котором жестко прошелся не только по самой Кудрявцевой, но и по всему отечественному шоу-бизнесу.

В комментариях к публикации Андреасяна отметилась Лиза Арзамасова, поддержавшая его позицию. Она снялась в фильме режиссера «Проклятый чиновник», причем во время работы над проектом актриса была беременна.

«Сарик, после того, как ты поддержал меня на проекте в таком интересном положении, точно могу сказать, что кино — не только про кино, это все про жизнь и отношение к людям», — отметила звезда «Папиных дочек».

Лера Кудрявцева уже отреагировала на оскорбления со стороны кинематографиста в ее адрес. По словам телеведущей, она не знакома с работами режиссера. Шутку про творчество Андреасяна написали для нее сценаристы, причем звезда экрана уточняла у них, не обидная ли это фраза.

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кудрявцева андреасян арзамасова
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