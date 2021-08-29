Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 11:46
11:38
Происшествия
Самолет приземлился в Якутске с двумя пробоинами в фюзеляже
11:38
Общество
Чемпион мира по греко-римской борьбе Адлан Амриев посетил администрацию Уфы
11:37
Общество
Живых украинок уложили в гробы ради рекламы дизайнерской одежды для покойниц
11:37
Спорт
Россиянка Вера Муратова стала обладательницей бронзы в пауэрлифтинге на Паралимпиаде
11:31
Политика
Решение СНБО Украины о нейтрализации угроз в энергетике вступило в силу
11:28
Общество
Москвичей предупредили об ограничении движения в районе Зюзино из-за строительства БКЛ
11:27
Экономика
Центробанк Афганистана установил лимит на снятие средств с личных счетов
11:25
Политика
Политик Моултон обвинил США в хаосе на территории Кабула
11:18
Шоу-бизнес
Сарик Андреасян пригрозил исками за шутки о его творчестве
11:16
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по сестрам у клуба в Выборге
Все новости

СМИ сообщили об убийстве талибами афганского певца Андараби

  /   Обновлено: 29 августа 2021 10:39
Происшествия
СМИ сообщили об убийстве талибами афганского певца Андараби
Global Look Press  /  Str

Кабул, 29 августа. Певец из Афганистана и исполнитель народной музыки Фавад Андараби был убит талибами в Баглане. Музыкант в своих песнях поддерживал противников радикального движения.

По данным СМИ, боевики «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) вывели Андараби из дома и расстреляли. Эту информацию подтвердил сын погибшего. Многие талибы называли музыку Андараби «противной исламу».

Представители «Талибана» объявили о захвате Кабула 15 августа. Тогда боевики вошли в президентский дворец, а глава Афганистана Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СМИ сообщили об убийстве талибами афганского певца Андараби
афганистан убийство талибы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru