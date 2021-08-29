СМИ сообщили об убийстве талибами афганского певца Андараби

Кабул, 29 августа. Певец из Афганистана и исполнитель народной музыки Фавад Андараби был убит талибами в Баглане. Музыкант в своих песнях поддерживал противников радикального движения.

По данным СМИ, боевики «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) вывели Андараби из дома и расстреляли. Эту информацию подтвердил сын погибшего. Многие талибы называли музыку Андараби «противной исламу».

Представители «Талибана» объявили о захвате Кабула 15 августа. Тогда боевики вошли в президентский дворец, а глава Афганистана Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.