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Росстандарт назвал сроки дооснащения автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

  /   Обновлено: 29 августа 2021 10:29
Экономика
Росстандарт назвал сроки дооснащения автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 августа. Процесс урегулирования займет время до конца текущего года. После января 2022-го машины начнут оснащаться соответствующим российским оборудованием.

Водители будут получать необходимые сведения на стадии покупки и эксплуатации транспортного средства. Комментарий Росстандарта по нововведению привел ТАСС.

«Активная фаза по дооснащению автомобилей системами "ЭРА-ГЛОНАСС" начнется в январе 2022 года. К этому времени все автопроизводители представят итоговую отчетность по автомобилям с указанием VIN-номеров», — сообщили в ведомстве.

Все данные интегрируют в систему электронных паспортов транспортных средств (ПТС) в соответствии федеральным законом «О техническом регулировании». Для граждан процесс будет полностью бесплатным.

Разработчики «ЭРА-ГЛОНАСС» ранее анонсировали коммерческие функции для автолюбителей. С помощью новой системы водитель, например, сможет заказать пиццу.

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автомобили эра-глонасс навигация росстандарт
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