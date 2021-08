Американская певица Холзи выпустила четвертую пластинку

Лос-Анджелес, 29 августа. Исполнительница и автор песен Эшли Николетт Франджипани, более известная под псевдонимом Холзи (Halsey), порадовала поклонников выходом нового альбома.

Пластинка получила название If I Can't Have Love, I Want Power («Если я не могу получить любовь, я хочу власть»). Четвертый альбом издан лейблом Capitol Records, он был спродюсирован Трентом Резнором и Аттикусом Россом. В него входят 13 композиций, доступных на популярных стриминговых площадках.

Издание Pitchfork уже успело оценить новое творение Холзи. По мнению журналистов, это «самая сильная работа» популярной певицы. Ее музыка звучит «прохладно и мелодично», а первые треки похожи на «готическую сказку».

Холзи родом из американского штата Нью-Джерси. Профессиональную карьеру в музыке она начала строить в 2014 году, когда подписала контракт с компанией Astralwerks и выпустила мини-альбом.

