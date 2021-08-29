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Американская певица Холзи выпустила четвертую пластинку

  /   Обновлено: 29 августа 2021 10:24
Общество
Американская певица Холзи выпустила четвертую пластинку
wikipedia.org  /  Toglenn / CC BY-SA 4.0

Лос-Анджелес, 29 августа. Исполнительница и автор песен Эшли Николетт Франджипани, более известная под псевдонимом Холзи (Halsey), порадовала поклонников выходом нового альбома.

Пластинка получила название If I Can't Have Love, I Want Power («Если я не могу получить любовь, я хочу власть»). Четвертый альбом издан лейблом Capitol Records, он был спродюсирован Трентом Резнором и Аттикусом Россом. В него входят 13 композиций, доступных на популярных стриминговых площадках.

Издание Pitchfork уже успело оценить новое творение Холзи. По мнению журналистов, это «самая сильная работа» популярной певицы. Ее музыка звучит «прохладно и мелодично», а первые треки похожи на «готическую сказку».

Холзи родом из американского штата Нью-Джерси. Профессиональную карьеру в музыке она начала строить в 2014 году, когда подписала контракт с компанией Astralwerks и выпустила мини-альбом.

Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст представит новый альбом вместе со специальным плеером Donda Stem Player. Устройство в виде круглой шайбы будет продаваться за 200 долларов.

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музыка альбом холзи halsey
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