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Reuters: ВС США завершают эвакуацию людей из Кабула
Армия
Reuters: ВС США завершают эвакуацию людей из Кабула
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 29 августа. Командование Вооруженных сил США в Афганистане приступило к завершающей фазе операции по вывозу людей из кабульского аэропорта.

В настоящее время эвакуации посредством американской военно-транспортной авиации ожидают около тысячи человек, сообщает Reuters со ссылкой на собственные информированные источники в Кабуле. Вывоз гражданских лиц из аэропорта афганской столицы планируется завершить в течение воскресенья 29 августа, заявил собеседник агентства.

«Мы хотим обеспечить, чтобы каждый иностранный гражданин и те, кто находятся под угрозой, были эвакуированы сегодня. Военные начнут улетать (из кабульского аэропорта. — Прим. ред.), как только этот процесс будет завершен», — приводит Reuters слова своего источника.

Точные дата и время окончания операции по эвакуации американского военного персонала из афганской столицы пока не определены, подчеркивает агентство. Ранее сообщалось об оценке российским сенатором Алексеем Пушковым организации вывоза боевой техники и военного имущества армии США из Афганистана.

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