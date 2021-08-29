Великобритания пытается эвакуировать из Афганистана бездомных кошек и собак

Кабул, 29 августа. Военное ведомство Соединенного Королевства выдало разрешение на вывоз из афганской столицы 140 собак и 60 кошек из приюта для бездомных животных.

Все затраты на эвакуацию животных из Афганистана британское правительство взяло на себя, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства. При этом тысячи афганцев не могут покинуть Кабул, имея все необходимые документы для выезда.

Приют для кошек и собак в столице Афганистана был открыт бывшим морским пехотинцем ВМС Великобритании Пеном Фартингом.

«В настоящее время Пену и его подопечным оказывается поддержка, они ожидают транспортировку», — отмечается в сообщении представителей британского минобороны.

Сам Фартинг заявил, что его самого с помощниками и всех животных из приюта не пропустили в кабульский аэропорт.

«Вся команда и все животные были в безопасности в 300 м от аэропорта. Но нам отказали, так как Байден изменил правила оформления документов всего за 2 часа до этого», — сообщил бывший британский морпех и зоозащитник.

По словам Фартинга, его команду вместе с кошками и собаками «вернули в хаос» вместо вывоза из Афганистана. Ранее стало известно, что США до 1 сентября эвакуируют из Кабула всех дипломатов.