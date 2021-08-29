Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 11:45
11:38
Происшествия
Самолет приземлился в Якутске с двумя пробоинами в фюзеляже
11:38
Общество
Чемпион мира по греко-римской борьбе Адлан Амриев посетил администрацию Уфы
11:37
Общество
Живых украинок уложили в гробы ради рекламы дизайнерской одежды для покойниц
11:37
Спорт
Россиянка Вера Муратова стала обладательницей бронзы в пауэрлифтинге на Паралимпиаде
11:31
Политика
Решение СНБО Украины о нейтрализации угроз в энергетике вступило в силу
11:28
Общество
Москвичей предупредили об ограничении движения в районе Зюзино из-за строительства БКЛ
11:27
Экономика
Центробанк Афганистана установил лимит на снятие средств с личных счетов
11:25
Политика
Политик Моултон обвинил США в хаосе на территории Кабула
11:18
Шоу-бизнес
Сарик Андреасян пригрозил исками за шутки о его творчестве
11:16
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по сестрам у клуба в Выборге
Все новости

Великобритания пытается эвакуировать из Афганистана бездомных кошек и собак

  /   Обновлено: 29 августа 2021 10:19
Армия
Великобритания пытается эвакуировать из Афганистана бездомных кошек и собак
Global Look Press  /  South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency

Кабул, 29 августа. Военное ведомство Соединенного Королевства выдало разрешение на вывоз из афганской столицы 140 собак и 60 кошек из приюта для бездомных животных.

Все затраты на эвакуацию животных из Афганистана британское правительство взяло на себя, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства. При этом тысячи афганцев не могут покинуть Кабул, имея все необходимые документы для выезда.

Приют для кошек и собак в столице Афганистана был открыт бывшим морским пехотинцем ВМС Великобритании Пеном Фартингом.

«В настоящее время Пену и его подопечным оказывается поддержка, они ожидают транспортировку», — отмечается в сообщении представителей британского минобороны.

Сам Фартинг заявил, что его самого с помощниками и всех животных из приюта не пропустили в кабульский аэропорт.

«Вся команда и все животные были в безопасности в 300 м от аэропорта. Но нам отказали, так как Байден изменил правила оформления документов всего за 2 часа до этого», — сообщил бывший британский морпех и зоозащитник.

По словам Фартинга, его команду вместе с кошками и собаками «вернули в хаос» вместо вывоза из Афганистана. Ранее стало известно, что США до 1 сентября эвакуируют из Кабула всех дипломатов.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Великобритания пытается эвакуировать из Афганистана бездомных кошек и собак
великобритания афганистан эвакуация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru