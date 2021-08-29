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Мария Захарова высказалась о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде
Политика
Мария Захарова высказалась о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 29 августа. Министерство иностранных дел не участвует в обсуждении кандидатур на должность посла России. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Речь идет о возможном назначении депутата Госдумы Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Захарова напомнила, что представителей дипмиссии назначает президент, а МИД России не принимает участие в публичных обсуждениях на подобные темы.

«У нас есть такой норматив, что мы публично не участвуем в дискуссиях относительно назначения послов», — объяснила дипломат.

Ранее депутат Госдумы России Дмитрий Новиков рассказал, что вопрос предполагаемом назначении Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде будет рассмотрен на заседании комитета по международным делам. По его словам, событие состоится в ближайшее время. Кабо-Верде, где в будущем может работать Поклонская, находится в Атлантическом океане на архипелаге Острова Зеленого Мыса.

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Все новости / Политика / Мария Захарова высказалась о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде
россия поклонская захарова
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