Мария Захарова высказалась о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде

Москва, 29 августа. Министерство иностранных дел не участвует в обсуждении кандидатур на должность посла России. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Речь идет о возможном назначении депутата Госдумы Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Захарова напомнила, что представителей дипмиссии назначает президент, а МИД России не принимает участие в публичных обсуждениях на подобные темы.

«У нас есть такой норматив, что мы публично не участвуем в дискуссиях относительно назначения послов», — объяснила дипломат.

Ранее депутат Госдумы России Дмитрий Новиков рассказал, что вопрос предполагаемом назначении Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде будет рассмотрен на заседании комитета по международным делам. По его словам, событие состоится в ближайшее время. Кабо-Верде, где в будущем может работать Поклонская, находится в Атлантическом океане на архипелаге Острова Зеленого Мыса.