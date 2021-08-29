Меган Маркл и принц Гарри отметили годовщину свадьбы мексиканской едой на вынос

Лос-Анджелес, 29 августа. Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри устроили простой ужин с уличной едой во вторую годовщину свадьбы, говорится на страницах новой книги о жизни королевской четы.

В биографической работе «В поисках свободы» появятся новые подробности о паре. Авторам книги, журналистам Омид Скоби и Кэролайн Дюранд, удалось узнать, как Меган и Гарри отметили годовщину семейной жизни.

«Этот день они завершили мексиканской едой, которую заказали на вынос в одном из популярных ресторанов, и порцией коктейля «Маргарита»», — сообщает Town and Country.

Книга Скоби и Дюранд выйдет на рынок 31 августа. Напомним, что звезда сериала «Форс-мажоры» и внук британской королевы Елизаветы II познакомились в Лондоне в 2016 году. Их отношения развивались так стремительно, что спустя год принц Гарри уже подумывал о женитьбе.

Пышная свадьба состоялась в столице Великобритании в 2018 году. Спустя почти два года герцоги Сассекские решили начать все с чистого листа, отказавшись от своих королевских обязанностей. Вместе с сыном Арчи они переехали в США и занялись множеством благотворительных проектов.

В марте Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью Опре Уинфри, в котором заявили о проблемах во взаимоотношениях с родственниками. По словам актрисы, в Букингемском дворце не скрывали расистского отношения к ней. Журналисты полагают, что внук королевы может назвать имя этого родственника в своих мемуарах, которые в скором времени выйдут в издательстве Penguin Random House.