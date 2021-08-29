Российские спасатели проходят финальную тренировку перед конкурсом «Аварийный район»

Ханой, 29 августа. Команда, которой выпала честь представлять Россию на Армейских международных играх, отправилась во Вьетнам для финальных тренировок перед конкурсом «Аварийный район».

Здесь спасателям предстоит показать навыки экстремального вождения, стрельбы и спасения людей в любых условиях, о чем рассказал телеканал «Звезда». Спасателям придется пройти огонь и воду, чтобы освободить пострадавших из завалов, да еще и в непривычном для них тропическому муссонном климате.

Непредсказуемая погода в этом сезоне, по словам участников, вносит дополнительную сложность, отрабатывать спасение людей приходится и в жару, и в ливень. Хотя сами по себе прыжки с высоты, бег с препятствиями и работа в непредсказуемой обстановке — обычные задачи спасателя.

Раньше участники конкурса оттачивали один элемент по отдельности, однако на решающей тренировке все команды отработали полную программу. Участие в финальной подготовке к конкурсу приняли спасатели из Лаоса, Мали и Белоруссии. Широкоплечим россиянам пришлось нелегко на этапе с лабиринтом, ведь вьетнамские организаторы соорудили его с довольно узкими проходами. Но жаловаться спасатели не привыкли. Тем более, что у них есть и некоторая фора: на всех этапах конкурсанты используют российское оборудование, включая костюмы химзащиты, миноискатели, противогазы и транспорт.

Ранее стало известно, что российская сборная завоевала восемь золотых медалей по итогам шести дней Армейских международных игр (АрМИ-2021). Серебряными призерами стали команды из Белоруссии, Монголии, Китая, Вьетнама и Узбекистана.