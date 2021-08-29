Центробанк зафиксировал рост международных резервов РФ

Москва, 29 августа. Банк России отметил увеличение объема резервов государства на 1,8 миллиарда долларов в течение недели.

В период с 13 по 20 августа международные резервы Российской Федерации выросли на 0,3% и достигли суммы в 595,6 миллиарда долларов, пишет агентство «Прайм».

Такой результат был достигнут регулятором после приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Также он провел положительную переоценку имеющихся в распоряжении активов.

Центральный банк России работает не только над обеспечением макроэкономической стабильности, но и совершенствует систему регулирования внутри страны для оздоровления финансового сектора. Ранее он выступил с инициативой по упрощению выхода на рынок некредитных финансовых организаций. Последние должны получить право осуществлять денежные переводы физических лиц.