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Центробанк зафиксировал рост международных резервов РФ

  /   Обновлено: 29 августа 2021 10:02
Экономика
Центробанк зафиксировал рост международных резервов РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 августа. Банк России отметил увеличение объема резервов государства на 1,8 миллиарда долларов в течение недели.

В период с 13 по 20 августа международные резервы Российской Федерации выросли на 0,3% и достигли суммы в 595,6 миллиарда долларов, пишет агентство «Прайм».

Такой результат был достигнут регулятором после приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Также он провел положительную переоценку имеющихся в распоряжении активов.

Центральный банк России работает не только над обеспечением макроэкономической стабильности, но и совершенствует систему регулирования внутри страны для оздоровления финансового сектора. Ранее он выступил с инициативой по упрощению выхода на рынок некредитных финансовых организаций. Последние должны получить право осуществлять денежные переводы физических лиц.

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