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Праздник традиций и трендов: история и значение Дня Республики Татарстан
Общество
Праздник традиций и трендов: история и значение Дня Республики Татарстан
Федеральное агентство новостей  / 

Во многих странах мира одним из наиболее значимых праздников является День республики. Особое место занимает этот день и в официальном календаре знаменательных дат Татарстана: каждый год 30 августа представители этноса и жители этой территории торжественно отмечают свой праздник, это официальный выходной. Примечательно, что 30 августа — не только День Республики Татарстан, но и дата образования Казани.

Татарстан на карте России и мира

История татарского народа достаточно сложная. Первые поселения, согласно археологическим данным, появились на территории современного Татарстана еще в VIII веке. С Х по XIII века на этой земле находилось государство Волжская Булгария, которое затем было захвачено монгольской ордой. В XV века на территории было сформировано Казанское ханство. Впрочем, уже в середине следующего столетия оно было объединено Иваном IV Грозным с царством Московским.

С установлением советской власти в 1920 году специальным декретом была образована Татарская АССР, а вот статус Татарской ССР территория получила лишь в 1990 году. Республикой Татарстан стал с 1992 года, однако и после распада Союза он продолжил существовать в качестве субъекта РФ. Сегодня это сильный, успешно развивающийся и щедрый на природные дары регион. В нем гармонично проживают представители более 110 национальностей — в основном татары и русские. А культурные, спортивные, экономические и другие победы и достижения республики известны не только в России, но и далеко за ее пределами.

Праздник традиций и трендов: история и значение Дня Республики Татарстан
Федеральное агентство новостей  / 

Как в Татарстане принято отмечать День республики?

Празднование Дня Республики Татарстан в 2021 году не предполагает особых исключений: жители планируют провести его с размахом, как и в другие годы, гармонично сочетая новые культурные тренды с богатыми традициями своих прародителей. Также стоит сказать, что празднование Дня республики распространяется далеко за ее пределы, что говорит об общероссийском уважении к татарскому народу.

Согласно традиции в первую очередь в этот знаменательный день к жителям республики с теплыми поздравлениями обращается президент Татарстана. Населенные пункты региона принимают самый нарядный облик, люди выходят на всевозможные народные гуляния, митинги и демонстрации, посещают тематические выставки, принимают участие в играх, викторинах, красочных шествиях, флешмобах, фестивалях и мастер-классах. В республике проходят авиашоу и военные парады, концерты популярных артистов и коллективов. К празднику нередко приурочивают торжественное открытие различных социально-культурных объектов. Среди спортивно-развлекательных мероприятий особенно популярны национальный турнир по куреш (борьба на поясах), конные скачки, перетягивание каната. В кафе и ресторанах жителей и гостей республики не устают потчевать уникальными и необычайно вкусными национальными блюдами, напитками и сладостями. И, конечно же, завершается череда праздничных мероприятий традиционным фейерверком.

Интересные факты о Татарстане

  • Численность населения Татарстана приблизительно втрое меньше, чем в Москве.
  • Согласно результатам переписи, проведенной на закате XIX века, население республики было признано одним из наиболее грамотных во всей Российской империи.
  • Базой для первой письменности татар стала арабская вязь. Некоторое время ее переводили на латинский алфавит, а с 1939 года перешли на кириллицу.
  • Первая книга на татарском языке была напечатана в 1962 году, причем не в Татарстане, а в Германии. По другой версии, более ранним печатным изданием стал манифест Петра I, увидевший свет еще в 1722 году в походной типографии Петра Великого.
  • Казань гораздо древнее российской столицы: основан этот город еще в 1005 году.
  • Метро Казани внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое короткое в мире. Метрополитен имеет всего одну ветку, проехать которую полностью можно приблизительно за 25 минут.
  • В Казани в поселке Старое Аракчино расположен уникальный Храм всех религий — единственное подобное сооружение в мире, архитектурный символ и музей всех вероисповеданий.
  • Жители Республики Татарстан могут получить особые российские паспорта — дополненные местным гербом и информацией на татарском языке.
  • Столица Татарстана является единственным городом в России, который самостоятельно и в полной мере перерабатывает все свои отходы.

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