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ФСБ рассекретила имена украинских палачей времен Великой Отечественной войны

  /   Обновлено: 29 августа 2021 10:15
Политика
ФСБ рассекретила имена украинских палачей времен Великой Отечественной войны
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Москва, 29 августа. ФСБ России рассекретила имена украинцев, которые проводили казни мирных жителей, в том числе и детей, во времена Великой Отечественной войны.

В числе документов есть протоколы допросов Александра Родина, который служил в карательном отряде под названием «Украинская компания». Палачи убили 170 человек в Знаменском районе Орловской области: детей, женщин, пожилых.

Родин на допросах назвал имена всех карателей из «бригады смерти». Он также признался, что убил семерых человек, в том числе троих малолетних детей. После того, как отряд завершил казни, Родин взял в руки оружие и отправился воевать против СССР.

«Я так же, как и все остальные солдаты, вел огонь по русским частям, находившимся против нас в обороне», — говорил он.

После окончания войны Родин собирался сбежать в Германию, но остался из-за отказа жены. Супруга не хотела отправляться на немецкую землю, а ехать один Родин не решался. В результате его арестовали и вынесли приговор, как предателю Родины, пишет РИА Новости.

Ранее ФСБ раскрыла материалы, из которых стало известно, что Япония хотела начать против СССР бактериологическую войну в 1945 году. Японские военные планировали применить чумные микробы.

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