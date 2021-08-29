Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил государственную награду

Казань, 29 августа. Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий получил государственную награду от президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Торжественная церемония вручения государственных наград, приуроченная ко Дню Республики Татарстан, состоялась накануне в Казанском Кремле. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был удостоен медали «100 лет образования ТАССР». Награду 50-летнему специалисту вручил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила пресс-служба казанского клуба в Twitter-аккаунте. Глава региона высоко оценил работу Слуцкого.

«Сегодня с нами заслуженный тренер России Леонид Викторович Слуцкий. Ваш опыт и спортивное мастерство служат возрождению победных традиций футбола в республике», — отметил Минниханов

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. В прошлом сезоне казанский клуб занял четвертое место в РПЛ и завоевал путевку в Лигу конференций УЕФА.

Ранее сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира, который проходит в Москве. Команда Михаила Лихачева переиграла Швейцарию.