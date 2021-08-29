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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил государственную награду

  /   Обновлено: 29 августа 2021 09:59
Спорт
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил государственную награду
vk.com  /  ФК РУБИН

Казань, 29 августа. Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий получил государственную награду от президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Торжественная церемония вручения государственных наград, приуроченная ко Дню Республики Татарстан, состоялась накануне в Казанском Кремле. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был удостоен медали «100 лет образования ТАССР». Награду 50-летнему специалисту вручил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила пресс-служба казанского клуба в Twitter-аккаунте. Глава региона высоко оценил работу Слуцкого.

«Сегодня с нами заслуженный тренер России Леонид Викторович Слуцкий. Ваш опыт и спортивное мастерство служат возрождению победных традиций футбола в республике», — отметил Минниханов

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. В прошлом сезоне казанский клуб занял четвертое место в РПЛ и завоевал путевку в Лигу конференций УЕФА.

Ранее сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира, который проходит в Москве. Команда Михаила Лихачева переиграла Швейцарию.

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Слуцкий рубин татарстан госнаграда рпл
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