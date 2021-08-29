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Супруга Шаляпина оказалась на больничной койке в тяжелом состоянии после свадьбы
Шоу-бизнес
Супруга Шаляпина оказалась на больничной койке в тяжелом состоянии после свадьбы
instagram.com  /  @shalyapin_official

Лас-Вегас, 29 августа. Новая жена финалиста шестой «Фабрики звезд» Прохора Шаляпина, бизнесвумен Татьяна Клаудия Девис попала в больницу с коронавирусом после церемонии бракосочетания.

Певец и его супруга сыграли пышную свадьбу в Лас-Вегасе. Девис владеет семейным бизнесом в Канаде, а также недвижимостью в Мексике и Монако. Как рассказали актеры Марина Орлова и Георгий Кирьянов, присутствовавшие на празднике в честь бракосочетания, после торжества они как раз должны были ехать в мексиканское поместье новой жены Шаляпина, но коронавирус нарушил их планы.

По словам Кирьянова, Девис заразилась от одного из гостей свадьбы, из-за чего оказалась на больничной койке. Кроме того, в госпиталь попали ее родители, но их состояние не вызывает опасений.

Когда супруге Шаляпина вызвали скорую помощь, врачи поставили ей витаминную капельницу. Эта процедура обошлась в 4,5 тысячи долларов, отметил Кирьянов, однако не дала результата.

«Ее состояние стало еще более тяжелым. В какой-то момент сатурация опустилась до 60. Как мне сказал Прохор, ее поместили под ИВЛ», — сообщил актер «Экспресс газете».

Прохор Шаляпин до последнего скрывал информацию о своей свадьбе от публики. По оценке журналистов, торжество обошлось певцу и его новой жене в крупную сумму.

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шаляпин знаменитости коронавирус
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