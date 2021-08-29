«Почта России» отреагировала на инцидент с выброшенными посылками

Екатеринбург, 29 августа. Представители «Почты России» прокомментировали инцидент с выброшенными в Екатеринбурге посылками. Их обнаружили на одной из местных свалок.

Одна из жительниц ранее сообщила, что она увидела недалеко от площадки для сбора мусора мешки с посылками. Часть почтовых отправлений разобрали прохожие. На земле лежали уже вскрытые посылки.

«Мы провели расследование и выяснили, что эта партия посылок поступила на территорию России не через почту. Соответственно, они также не проходили таможенный контроль на ММПО (Место международного почтового обмена) в Екатеринбурге», — заявили в пресс-службе «Почты России».

Выброшенные посылки не были отслеживаемыми. Их доставляли другие транспортные компании, добавили представители «Почты России».

В Петербурге ранее сотрудница почты бросила посылку в клиентку. После инцидента в организации стартовало внутреннее расследование. Инцидент с сотрудницей почты был запечатлен на видео. Позже его опубликовали в Сети. Потерпевшая подчеркнула, что на почте на нее долго не обращали внимания.