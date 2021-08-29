Возможные убийцы башкирской школьницы имели судимости

Уфа, 29 августа. Следователи предъявили обвинение в убийстве двум жителям Башкирии в возрасте 21 и 24 лет. Молодые люди ранее уже отбывали наказание в местах лишения свободы.

Тело 15-летней школьницы со следами насильственной смерти было обнаружено накануне в яме возле одного из частных домов в селе Питяково Бирского района Башкирии. Под подозрение сразу попали двое местных жителей.

В ходе допроса задержанные признались в совершенном преступлении. Они рассказали, что находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один из них изнасиловал школьницу, а позже злоумышленники лишили девочку жизни и закопали ее тело в яме недалеко от дома, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах региона.

Расследование уголовного дела продолжаются. Следователи намерены направить ходатайство в суд об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.