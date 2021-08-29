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Пользователи Сети сообщили о неполадках в работе «ВКонтакте»

  /   Обновлено: 29 августа 2021 09:56
Технологии
Пользователи Сети сообщили о неполадках в работе «ВКонтакте»
Пресс-служба «ВКонтакте»

Москва, 29 августа. Почти 78% пользователей «ВКонтакте» отметили проблему с загрузкой сайта.

Неполадки были зафиксированы около 08:00 по московскому времени. О техническом сбое в работе социальной сети сообщается на сайте Downdetector. Порядка 20% жалоб пользователей связано с отправкой сообщений. Еще 2% юзеров заявили о проблемах при входе в аккаунт. Наибольшее число жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Пользователи Сети ранее сообщали о неполадках в функционировании сервисов «Яндекса». Около 93% жалоб было связано с некорректной работой сайта. Также были отмечены проблемы в работе почтовых сервисов.

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