Жители Бурятии пострадали из-за подъема реки Селенга

Улан-Удэ, 29 августа. Новая чрезвычайная ситуация в Бурятии. В главной водной артерии региона, реке Селенге, за минувшие сутки резко вырос уровень воды.

Поселок Наушки в Кяхтинском районе оказался затоплен. Более 60 домов в воде. В жилых зданиях не работает электричество и водоснабжение. Люди передвигаются на лодках. Спасатели эвакуируют местных жителей.

Сообщается, что это самый сильный потоп с 1993 года. Власти ввели в поселке режим ЧС. По последним данным, в 17 домах вода зашла в помещения. Более 10 человек перевезли к родственникам. Спасатели оказывают помощь терпящим бедствие людям. Специалисты связывают потоп с сильными дождями, которые прошли в Монголии в верховьях Селенги и ее притоках.

Ранее мощные ливни затопили оптовый рынок в Керчи. Река Восточный Булганак полностью залила павильоны.