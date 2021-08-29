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Ужесточение регулирования вызвало сокращение выдачи кредитов в РФ

  /   Обновлено: 29 августа 2021 09:50
Экономика
Ужесточение регулирования вызвало сокращение выдачи кредитов в РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 августа. Более жесткая политика ЦБ заставила банки умерить аппетиты к риску. Такого мнения придерживается директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Россиянам в июле выдали 347,7 миллиарда рублей заемных средств. Это на 6% меньше, чем месяцем ранее. Экономический тренд объяснил эксперт Олег Лагуткин.

«Подобная динамика говорит о том, что банки снизили свои аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, отчасти может являться следствием ужесточения регуляторного давления на кредиторов», — приводит его слова сайт 360tv.ru.

Специалист ожидает стабилизации рынка по итогам августа. Россияне традиционно обращаются к потребительским кредитам в этом месяце из-за расходов в начале учебного периода.

В текущем году экономика страны получит дополнительный стимул после государственных выплат, которые полагаются гражданам пенсионного возраста и военнослужащим, уверена депутат Госдумы Елена Драпеко.

Аналитики ранее назвали два фактора, влияющих на доступность ипотеки. Первый — это подорожание недвижимости, а второй — падение доходов россиян, пишет INFOX.

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