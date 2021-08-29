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Совместные военные учения России и Китая напугали Пентагон

  /   Обновлено: 29 августа 2021 09:40
Армия
Совместные военные учения России и Китая напугали Пентагон
Global Look Press  /  Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 29 августа. Соединенные Штаты опасаются усиления военного сотрудничества России и Китая. Такое заявление сделал командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард.

Он высказался о совместных военных маневрах, которые недавно провели Москва и Пекин. По словам Ричарда, во время холодной войны США пришлось столкнуться с одним противником — Советским Союзом. Теперь РФ и КНР отлично дополняют друг друга.

«Если они будут работать в тандеме, это еще хуже», — подчеркнул американский адмирал.

Командующий считает, что в связи с российско-китайским сотрудничеством Вашингтону следует пересмотреть концепции ведения боевых действий и переработать оперативный план.

Ранее политолог Джулиан Фишер заявил, что Запад хочет искусственно поссорить Россию и Китай, и искренне верит в подобную возможность. При этом эксперт указал, что даже такое решение не поможет выйти из кризиса.

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