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Женщинам объяснили опасность игнорирования вакцинации от COVID-19 до беременности

  /   Обновлено: 29 августа 2021 09:39
Общество
Женщинам объяснили опасность игнорирования вакцинации от COVID-19 до беременности
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 29 августа. Предупредить тяжелые последствия COVID-19 во время беременности можно за счет вакцинации, рассказала эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Медиками установлено, что у младенца, мать которого переболела коронавирусом в период с пятой по шестую неделю беременности, развился тяжелый порок глаза. Также появляется новая информация о негативном влиянии вируса SARS-CoV-2 на развитие плода, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная РИА Новости.

«Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности», — объяснила она.

В некоторых случаях у пациенток, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды, рассказала Пшеничная. Поэтому перед планированием беременности рекомендуется не рисковать и привиться от коронавируса, заключила специалист.

Ранее Минздрав России опубликовал рекомендации по вакцинации пациентов с ВИЧ. Им советуют проходить процедуру при помощи препарата «Спутник V».

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беременность роспотребнадзор вакцинация коронавирус
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