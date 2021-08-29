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Посторонние вещества нашли еще в нескольких дозах вакцины Moderna

  /   Обновлено: 29 августа 2021 09:53
Общество
Посторонние вещества нашли еще в нескольких дозах вакцины Moderna
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Токио, 29 августа. Японские ученые обнаружили посторонние вещества еще в нескольких дозах вакцины от коронавируса компании Moderna.

Примеси неизвестного происхождения обнаружили в третьей партии препарата на территории Японии. Инцидент стал причиной приостановки вакцинации в одном из прививочных центров Окинавы. Врачи не зафиксировали проблем со здоровьем у привившихся этой вакциной от коронавируса людей.

Минздрав Японии заявил о приостановке использования 1,63 млн доз вакцины Moderna из-за обнаруженных в них неизвестных частиц. Ученые допустили, что вещество может быть металлом, поскольку оно реагирует на магниты.

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