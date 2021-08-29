Российские военнослужащие стали лучшими на этапе конкурса «Эльбрусское кольцо»

Ростов-на-Дону, 29 августа. Команда ВС РФ установила рекорд по скорости переправы через горную реку в ходе очередного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо», проходящего в рамках АрМИ-2021.

Российские военнослужащие оказались на другом берегу реки через 6 минут и 48 секунд после начала соревнований в формате «Параллельная переправа». Бойцы перебирались на противоположный берег, удерживаясь руками за двойную верхнюю веревку и опираясь на сдвоенный канат ногами, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«Самое лучшее время при переправе через горную реку Баксан в Баксанском ущелье показала команда России, установив новый рекорд в 6 минут 48 секунд, побив рекорд в 8 минут 20 секунд, который установила команда Узбекистана в 2020 году», — сказано в релизе ЮВО.

Второе время (7 минут 19 секунд) показала команда Узбекистана, третьими финишировали военнослужащие Казахстана с результатом 8 минут 25 секунд.

Ранее стало известно об уникальной точности стрельбы российских зенитчиков на конкурсе АрМИ-2021 «Мастерство», который проходил в Китае.