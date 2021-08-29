Жизнь алтайского чемпиона по гребному слалому трагически оборвалась в реке Башкаус

Горно-Алтайск, 29 августа. Очередной сплав туристов на реке Башкаус закончился гибелью профессионального каякера Кирилла Косогорова. Ему было 32 года.

Спортсмен утонул на нижнем ущелье алтайской реки, тело мужчины спасатели будут эвакуировать с помощью вертолета.

Кирилл Косогоров занимал пост вице-президента Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края. Также он является чемпионом Алтайского края по гребному слалому, за его плечами многочисленные победы в российских и международных соревнованиях.