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Жизнь алтайского чемпиона по гребному слалому трагически оборвалась в реке Башкаус

  /   Обновлено: 29 августа 2021 09:59
Происшествия
Жизнь алтайского чемпиона по гребному слалому трагически оборвалась в реке Башкаус
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Горно-Алтайск, 29 августа. Очередной сплав туристов на реке Башкаус закончился гибелью профессионального каякера Кирилла Косогорова. Ему было 32 года.

Спортсмен утонул на нижнем ущелье алтайской реки, тело мужчины спасатели будут эвакуировать с помощью вертолета.

Кирилл Косогоров занимал пост вице-президента Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края. Также он является чемпионом Алтайского края по гребному слалому, за его плечами многочисленные победы в российских и международных соревнованиях.

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гибель сплав чемпион горный алтай Кирилл Косогоров
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