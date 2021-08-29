Больных коронавирусом предупредили о возможном возникновении атипичных симптомов

Москва, 29 августа. Заболевший коронавирусом человек может столкнуться с энцефалопатией, менингитом, диареей, сыпью и последствиями, связанными с тромбозом, предупредили в Роспотребнадзоре.

Не исключено, что появление таких симптомов связано с соответствующими патологиями, подчеркнула заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Сложно сказать, какие из них атипичные.

«Были описаны и поражение центральной нервной системы — энцефалопатия, менингиты, и последствия, связанные с тромбозами различной локализации, диарея, сыпь, есть единичные случаи желтухи, обусловленные развитием патологии желчевыводящих путей на фоне COVID-19», — подчеркнула собеседница ТАСС.

Коронавирус может находиться в клетках кишечника даже спустя месяцы после болезни, считают в Роспотребнадзоре. Медики объясняют это длительным сохранением титров антител класса М в организме. Ученые продолжают изучать влияние коронавируса на человека даже после выздоровления.