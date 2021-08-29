Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 10:15
10:14
Политика
Мария Захарова высказалась о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде
10:10
Общество
Меган Маркл и принц Гарри отметили годовщину свадьбы мексиканской едой на вынос
10:09
Армия
Российские спасатели проходят финальную тренировку перед конкурсом «Аварийный район»
10:08
Происшествия
База данных ДНК помогла найти подозреваемых в 3 тыс. преступлениях в России
10:02
Экономика
Центробанк зафиксировал рост международных резервов РФ
10:00
Политика
ФСБ рассекретила имена украинских палачей времен Великой Отечественной войны
09:52
Спорт
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил государственную награду
09:49
Общество
Очевидцы засняли на видео первый снег в Якутии
09:47
Шоу-бизнес
Супруга Шаляпина оказалась на больничной койке в тяжелом состоянии после свадьбы
09:47
Общество
«Почта России» отреагировала на инцидент с выброшенными посылками
Все новости

Больных коронавирусом предупредили о возможном возникновении атипичных симптомов
Общество
Больных коронавирусом предупредили о возможном возникновении атипичных симптомов
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 29 августа. Заболевший коронавирусом человек может столкнуться с энцефалопатией, менингитом, диареей, сыпью и последствиями, связанными с тромбозом, предупредили в Роспотребнадзоре.

Не исключено, что появление таких симптомов связано с соответствующими патологиями, подчеркнула заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Сложно сказать, какие из них атипичные.

«Были описаны и поражение центральной нервной системы — энцефалопатия, менингиты, и последствия, связанные с тромбозами различной локализации, диарея, сыпь, есть единичные случаи желтухи, обусловленные развитием патологии желчевыводящих путей на фоне COVID-19», — подчеркнула собеседница ТАСС.

Коронавирус может находиться в клетках кишечника даже спустя месяцы после болезни, считают в Роспотребнадзоре. Медики объясняют это длительным сохранением титров антител класса М в организме. Ученые продолжают изучать влияние коронавируса на человека даже после выздоровления.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Больных коронавирусом предупредили о возможном возникновении атипичных симптомов
симптомы коронавирус пшеничная
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru