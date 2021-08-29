Десятки полицейских пострадали в ходе драки после ЛГБТ-марша в Одессе

Киев, 29 августа. Группа радикалов напала на сотрудников правоохранительных органов после ЛГБТ-акции «Марш равенства» в Одессе. Пострадали 29 полицейских.

Примерно через 20 минут после окончания ЛГБТ-марша провокаторы устроили столкновение с силовиками, обеспечивающими порядок на мероприятии. Радикалы применили слезоточивый газ. Инцидент произошел на Дерибасовской улице, сообщили представители Национальной полиции Одесской области.

Пострадавшие стражи порядка получили различные повреждения, всем им оказана необходимая медицинская помощь. Для выяснения обстоятельств задержан 51 человек.

На днях в челябинской зоне трезвости пьяный мужчина напал на полицейского. Об этом сообщало издание URA.RU.