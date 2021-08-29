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Ликвидаторов пожара в воинской части Казахстана наградили посмертно

  /   Обновлено: 29 августа 2021 09:35
Происшествия
Ликвидаторов пожара в воинской части Казахстана наградили посмертно
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Нур-Султан, 29 августа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении посмертно орденами военнослужащих и спасателей, погибших при ликвидации пожара на складе боеприпасов.

Трагедия произошла возле казахстанского города Тараз в Жамбылской области 26 августа. Пожар произошел на складе воинской части, где находились инженерные боеприпасы. За возгоранием последовали взрывы.

В результате ЧП погибли 13 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем национального траура по жертвам трагедии.

Накануне власти Казахстана дали указание эвакуировать из опасного района детей, сообщал сайт 360tv.ru. На складе, где произошло ЧП, хранилось более 500 тонн тротила.

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орден звание мужество
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