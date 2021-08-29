Самозанятым Татарстана в два раза увеличили размер субсидий

Казань, 29 августа. Минэкономики Татарстана увеличило максимальный объем финансирования в рамках программы по субсидированию самозанятых в два раза.

Объем финансирования увеличен со 100 тысяч рублей до 200 тысяч. Соответствующее поручение дал заместитель премьер-министра региона — министр экономики Мидхат Шагиахметов. По его словам, выделенные средства способствуют созданию благоприятных условий для работы самозанятых.

Для получения господдержки самозанятый должен иметь гражданство РФ, не являться индивидуальным предпринимателем, а также уплатить налог в бюджет региона в размере не меньше трех тысяч рублей за весь срок ведения деятельности в статусе самозанятого. Также у претендующего на субсидию не должно быть задолженностей по уплате налога на профессиональный доход.

Пенсионный фонд России ранее назвал категории россиян, которым не будут платить страховую пенсию. Это самозанятые и индивидуальные предприниматели, так как они не перечисляют взносы на обязательное пенсионное страхование.