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Кудрявцева ответила жестко раскритиковавшему ее Сарику Андреасяну
Шоу-бизнес
Кудрявцева ответила жестко раскритиковавшему ее Сарику Андреасяну
instagram.com  /  @leratv

Москва, 29 августа. Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала гневный пост режиссера и сценариста Сарика Андреасяна, в котором он жестко раскритиковал ее и весь отечественный шоу-бизнес.

Поводом для возмущения кинематографиста стала шутка о его работах, озвученная Кудрявцевой со сцены конкурса «Новая волна» в Сочи. Представляя очередной номер, ведущая произнесла фразу: «Они как фильмы Сарика Андреасяна — их много, но, как говорится, хорошего мало».

По словам теледивы, она предвидела гневную реакцию режиссера на этот пассаж. Шутка была просто прописана в сценарии, и Кудрявцева даже спрашивала ее авторов, не обидная ли это фраза. Сценаристы успокоили ведущую и заверили, что все в порядке.

Сама знаменитость не знакома с работами Андреасяна, поэтому не вкладывала в шутку ничего личного. Грубый пост режиссера с оскорблениями в ее адрес крайне удивил ведущую.

«Все, что он пишет обо мне: и тварь, и не женщина, и пустота в голове... Это такой зашквар! Ужас, что с людьми происходит! Ну и что, он мужик после этого?!» — ответила на критику кинодеятеля Кудрявцева в комментарии «СтарХиту».

Андреасян в своем посте назвал «тупой» шутку теледивы, прозвучавшую на «Новой волне». Кроме того, режиссер заявил, что в российском шоу-бизнесе остались только морально устаревшие ведущие и исполнители.

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знаменитости кудрявцева андреасян
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