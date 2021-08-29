48 миллионов рублей в неделю: Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Манчестер, 29 августа. Стало известно, сколько будет получать нападающий Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Напомним, 36-летний португальский футболист перешел в английский клуб из «Ювентуса», подписав двухлетний контракт.



Роналду теперь будет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, его зарплата составит около 48,5 млн рублей в неделю. Однако по уровню зарплаты его все равно превосходят игроки «ПСЖ» — Неймар и Лионель Месси.

«Криштиану заслужил себе имя, поэтому он не мог получать меньше, чем кто-либо еще в АПЛ. При этом он остается суперзвездой и на поле, несмотря на свои 36 лет. Португалец не только усилит «Манчестер», но и даст клубу огромный медиа-толчок», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник футбольного агентства Николай Гоголев.

Ранее Криштиану Роналду трогательно попрощался с «Ювентусом». Португалец отметил, что покинул «самый большой» клуб Италии и будет любить Турин.