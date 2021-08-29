Бирск, 29 августа. В Башкирии прокуратура проконтролирует ход расследования убийства 15-летней школьницы на дне рождения подруги.

Согласно данным органов следствия, 15-летняя школьница отправилась 26 августа на день рождения подруги в село Питяково в Бирском районе Башкирии. Во время празднования к девушкам подошли молодые люди 21 года и 24 лет, которые пригласили их к себе домой продолжить праздник.

Когда все разошлись, злоумышленники остались наедине с жертвой, изнасиловали ее, а затем задушили и выбросили в яму.

В данный момент преступники задержаны. Они уже признались в содеянном. Им предъявлено обвинение по статьям об убийстве и изнасиловании. В скором времени пройдет заседание суда, на котором будет избрана мера пресечения.

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