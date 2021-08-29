Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Москва, 29 августа. Президент России Владимир Путин обратился к работникам и ветеранам угольной отрасли в День шахтера. Он поздравил их с профессиональным праздником.

В поздравительной телеграмме глава государства указал на личные, человеческие качества шахтеров. Работники этой отрасли всегда отличались мужеством, упорством и товарищеской взаимовыручкой, подчеркнул Путин.

«Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелегкому, самоотверженному труду», — говорится в поздравительном послании.

Ранее Владимир Путин направил поздравление жителям Калуги в честь Дня города. По случаю 650-летия города он отметил богатое наследие региона и его большой вклад в развитие государства. Президент напомнил, что именно на этой территории жил и трудился известный ученый Константин Циолковский.