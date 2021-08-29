Новая статуя Будды в Бразилии стала выше Христа-Искупителя в Рио

Бразилиа, 29 августа. Огромная статуя Будды, которая выше монумента Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро на пять метров, была открыта в районе муниципалитета Ибирасу.

Муниципальное образование, где расположена вторая в мире по высоте статуя, находится в штате Эспириту-Санту. Объект возвели на территории буддийского монастыря в октябре прошлого года, однако освятили статую только сейчас.

Обряд означает, что ей «открыли глаза». Сначала красную ленточку планировали перерезать весной текущего года, однако мероприятие отложили из-за ограничительных мер, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Недавно на аукционе появилась статуя меньшая по размеру, но не по значимости. На торги выставили фигуру Афродиты, которая была частью декораций концерта The Beatles.