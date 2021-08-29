Роскосмос намерен вывести десять метеоспутников на орбиту в течение шести лет

Москва, 29 августа. Россия выведет на земную орбиту десять спутников метеорологического наблюдения за поверхностью в течение следующих шести лет. Об этом заявил Роскосмос в ходе своего доклада.

Проект по запуску спутников будет осуществлен в сотрудничестве с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации. РИА Новости сообщает, что в 2022 году планируется запуск двух космических аппаратов.

Материалы доклада указывают, что на данный момент в околоземном космическом пространстве функционируют четыре спутника метеорологического наблюдения. Также этапы летных испытаний проходит аппарат «Арктика-М».

Ранее осведомленные информаторы сообщили предварительную дату российской станции «Луна-25», работающая в автоматическом режиме. По неподтвержденным данным, вывод объекта произойдет в конце мая 2022 года.