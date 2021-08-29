Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 10:14
10:10
Общество
Меган Маркл и принц Гарри отметили годовщину свадьбы мексиканской едой на вынос
10:09
Армия
Российские спасатели проходят финальную тренировку перед конкурсом «Аварийный район»
10:08
Происшествия
База данных ДНК помогла найти подозреваемых в 3 тыс. преступлениях в России
10:02
Экономика
Центробанк зафиксировал рост международных резервов РФ
10:00
Политика
ФСБ рассекретила имена украинских палачей времен Великой Отечественной войны
09:52
Спорт
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил государственную награду
09:49
Общество
Очевидцы засняли на видео первый снег в Якутии
09:47
Шоу-бизнес
Супруга Шаляпина оказалась на больничной койке в тяжелом состоянии после свадьбы
09:47
Общество
«Почта России» отреагировала на инцидент с выброшенными посылками
09:47
Происшествия
Возможные убийцы башкирской школьницы имели судимости
Все новости

Роскосмос намерен вывести десять метеоспутников на орбиту в течение шести лет

  /   Обновлено: 29 августа 2021 09:18
Наука
Роскосмос намерен вывести десять метеоспутников на орбиту в течение шести лет
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 августа. Россия выведет на земную орбиту десять спутников метеорологического наблюдения за поверхностью в течение следующих шести лет. Об этом заявил Роскосмос в ходе своего доклада.

Проект по запуску спутников будет осуществлен в сотрудничестве с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации. РИА Новости сообщает, что в 2022 году планируется запуск двух космических аппаратов.

Материалы доклада указывают, что на данный момент в околоземном космическом пространстве функционируют четыре спутника метеорологического наблюдения. Также этапы летных испытаний проходит аппарат «Арктика-М».

Ранее осведомленные информаторы сообщили предварительную дату российской станции «Луна-25», работающая в автоматическом режиме. По неподтвержденным данным, вывод объекта произойдет в конце мая 2022 года.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Роскосмос намерен вывести десять метеоспутников на орбиту в течение шести лет
роскосмос спутник орбита
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru