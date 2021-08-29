Будущих мам предупредили о последствиях заболевания COVID-19 при беременности

Москва, 29 августа. Врачи предостерегают беременных женщин от заболевания коронавирусом во время беременности, так как существуют описанные случаи пороков младенцев, вызванные перенесенным COVID-19.

Среди них недавняя тяжелая патология глаза. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Продолжают появляться новые факты о негативном влиянии SARS-CoV-2 на развитие плода. Так, недавно был описан случай эмбриопатии, проявившийся тяжелым пороком развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия), связанный с заболеванием COVID-19 матери на пятой и шестой неделях эмбрионального развития», — рассказала медик РИА Новости.

Врач уточнила, что по тяжести пороки сравнимы с последствиями перенесенной матерью краснухи во время первого триместра болезни. Наблюдения еще проводятся, и это не позволяет говорить о стопроцентной связи патологий с заболеванием. Однако Пшеничная советует будущим мамам не рисковать и пройти вакцинацию, которая, по проведенным исследованиям, не влияет на плод.

Недавно ученые выяснили, что коронавирус способен оставаться на стенках кишечника спустя месяцы после болезни. Об этом сообщила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.