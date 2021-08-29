Юрист Петропольский объяснил алгоритм действий при неисправном алкотестере

Москва, 29 августа. Может возникнуть ситуация, когда у абсолютно трезвого водителя алкотестер показал содержание спиртного в организме. Как вести себя дальше, рассказал юрист Алексей Петропольский.

В первую очередь необходимо потребовать от правоохранителей проведения экспертизы в медучреждении. Данный факт обязательно должен быть отражен в протоколе, составленном полицейскими, сообщает Петропольский.

«Всегда стоит помнить о том, что алкотестер может быть неисправен, а может быть испорчен вполне сознательно. Также на показания прибора может влиять предварительное употребление вами некоторых продуктов, включая хлебобулочные изделия, либо спиртосодержащих лекарственных препаратов», — передает слова юриста «Прайм».

В случае, когда сотрудники органов настаивают на признании вины, необходимо в письменном виде заявить о несогласии с результатами проверки и продолжать требовать медосвидетельствования. Если в больнице выяснится, что алкоголь человек все же не употреблял, полицейские обязаны доставить его до личного автомобиля.

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