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Асфиксия рассматривается как основная причина смерти вратаря Шишмарева

  /   Обновлено: 29 августа 2021 08:50
Происшествия
Асфиксия рассматривается как основная причина смерти вратаря Шишмарева
Global Look Press  /  Joel Marklund/Keystone Press Agency

Москва, 29 августа. Вратарь футбольной команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев, по предварительной причине, погиб в результате асфиксии. Экспертиза покажет, почему у спортсмена запал язык.

Причина удушья голкипера пока не известна. Привести к этому могли и столкновение, и неудачное падение, и какие-либо невыявленные ранее заболевания, сообщил источник ФАН.

Александр Шишмарев получил травму во время матча с калининградской командой «Балтика-М». Медики в течение часа реанимировали спортсмена, но спасти его не смогли. Вратарь умер в машине скорой помощи.

Калининградская областная Федерация футбола взяла на себя расходы на похороны голкипера. Сборная России выразила искренние соболезнования родным 23-летнего спортсмена.

Сестра погибшего Анна Шишмарева ранее рассказала, что ее брат служил в МЧС и недавно получил звание сержанта. Вратарь «Красной Звезды» был холост, но четыре года встречался с девушкой.

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