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Приплывший с Кунашира мужчина оказался злостным неплательщиком по кредитам

  /   Обновлено: 29 августа 2021 08:40
Общество
Приплывший с Кунашира мужчина оказался злостным неплательщиком по кредитам
pixabay.com

Токио, 29 августа. Россиянин Ваас-Феникс Нокард, который незаконно переплыл с острова Кунашир в Японию и попросил политического убежища в стране Восходящего солнца, имеет значительную сумму долгов.

Ваас Феникс Нокард, в прошлом — Владимир, родившийся 24 октября 1982 года, задолжал банку порядка 380 тысяч рублей. Беглец оформил займ в отделении Сбербанка России в Удмуртии. Нокард не может рассчитаться по кредиту уже более трех лет.

Просящий политического убежища в Японии россиянин не знал, что любые задолженности числятся в единой базе и проверяются по ИНН. Кроме того, идентификационный номер дается гражданам один на всю жизнь.

Ранее в генеральном консульстве Российской Федерации в Японии рассказали причину, по которой был задержан приплывший с островов Курильской гряды россиянин. По словам дипломатов, Нокард был задержан правоохранительными органами из-за незаконного пересечения государственной границы.

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япония долги ваас феникс нокард
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