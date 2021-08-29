Полиция выясняет обстоятельства смерти футболиста Шишмарева в Калининграде

Калининград, 29 августа. Правоохранители назначили проверку в связи со смертью вратаря «Красной Звезды» Александра Шишмарева. Следствие проверит, почему на стадионе не дежурила скорая помощь.

Источник ФАН сообщил, что во время инцидента помощь футболисту оказывали врачи клуба «Балтика». Сотрудники скорой помощи были вызваны лишь тогда, когда Шишмарев начал задыхаться. На стадион они прибыли спустя 12 минут. В тот момент вратарь уже скончался.

По предварительной версии, Шишмарев задохнулся. Игровое столкновение могло привести к западанию языка, сообщил президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис.