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В Польше опасаются сближения России и Запада. События дня

  /   Обновлено: 29 августа 2021 09:56
Общество

Страны Европы призвали ООН создать безопасную зону в Кабуле

Париж и Лондон призвали Организацию Объединенных Наций совместно создать «зоны безопасности» в Кабуле. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в 29 августа. По словам французского лидера, такие зоны нужны для обеспечения защиты гуманитарных операций. Напомню, на данный момент, ситуация в Афганистане более чем напряженная. 26 августа в Кабуле прогремело несколько взрывов, их жертвами стали почти 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.

В Польше опасаются сближения РФ и Запада

В Польше опасаются сближения России и Запада. События дня
wikipedia.org  / Bbf2013

Экс-президент Польши Александр Квасьневский 29 августа выразил свое беспокойство относительно сближения России с США и Германией. Как считает политик, «новый союз» может отрицательно сказаться на его стране. Бывший глава государства также подметил, что сейчас Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией. По его словам, это связано с желанием Америки противостоять Поднебесной.

Пушков оценил попытки Украины вступить в НАТО и Евросоюз

В Польше опасаются сближения России и Запада. События дня
council.gov.ru  / Пресс-служба Совета Федерации РФ

29 августа сенатор России Алексей Пушков прокомментировал попытки Украины попасть в Евросоюз и Североатлантический альянс. По словам политика, Незалежная не имеет никаких шансов на вступление в европейские объединения. В своем Telegram-канале дипломат выразил солидарность с недавними заявлениями президента Эстонии Керсти Кальюлайд, раскритиковавшей страны-претендентки на членство в ЕС, в числе которых, кроме Украины, — Молдавия и Грузия. Глава Эстонии уверена, что вступление в европейское объединение подразумевает выполнение множества условий, а перечисленные страны не готовы к этому, поскольку имеют большое количество внутренних проблем, в том числе с судебной системой и коррумпированностью.

Запуск американской ракеты-носителя завершился неудачей

В Польше опасаются сближения России и Запада. События дня
wikipedia.org  / PD

Тестовый запуск американской ракеты-носителя с острова Кадьяк, расположенного на Аляске, завершился неудачей. Ракета стартовала в 14:36 по местному времени. Сначала она несколько отклонилась от курса, и, не набирая высоты, сместилась в сторону от стартового стола, однако спустя несколько секунд все же устремилась вверх. Спустя 2,5 минуты двигатели ракеты отключились, и она потеряла устойчивость. Как сообщается, согласно контракту с Космическими силами США, судно должно было доставить на орбиту тестовый груз.

 

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