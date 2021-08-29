В Польше опасаются сближения России и Запада. События дня

Страны Европы призвали ООН создать безопасную зону в Кабуле Париж и Лондон призвали Организацию Объединенных Наций совместно создать «зоны безопасности» в Кабуле. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в 29 августа. По словам французского лидера, такие зоны нужны для обеспечения защиты гуманитарных операций. Напомню, на данный момент, ситуация в Афганистане более чем напряженная. 26 августа в Кабуле прогремело несколько взрывов, их жертвами стали почти 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.

В Польше опасаются сближения РФ и Запада wikipedia.org / Bbf2013 Экс-президент Польши Александр Квасьневский 29 августа выразил свое беспокойство относительно сближения России с США и Германией. Как считает политик, «новый союз» может отрицательно сказаться на его стране. Бывший глава государства также подметил, что сейчас Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией. По его словам, это связано с желанием Америки противостоять Поднебесной.

Пушков оценил попытки Украины вступить в НАТО и Евросоюз council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ 29 августа сенатор России Алексей Пушков прокомментировал попытки Украины попасть в Евросоюз и Североатлантический альянс. По словам политика, Незалежная не имеет никаких шансов на вступление в европейские объединения. В своем Telegram-канале дипломат выразил солидарность с недавними заявлениями президента Эстонии Керсти Кальюлайд, раскритиковавшей страны-претендентки на членство в ЕС, в числе которых, кроме Украины, — Молдавия и Грузия. Глава Эстонии уверена, что вступление в европейское объединение подразумевает выполнение множества условий, а перечисленные страны не готовы к этому, поскольку имеют большое количество внутренних проблем, в том числе с судебной системой и коррумпированностью.